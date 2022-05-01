نيابة الزيتون تنتدب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب حريق شقتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمرت نيابة الزيتون، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب داخل شقتين للوقوف علي ملابسات الواقعة وحصر التلفيات والخسائر.

كانت قوات الحماية المدنية قد نجحت، اليوم السبت، في السيطرة على حريق نشب داخل شقتين سكنيتين بمنطقة الزيتون دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقتين سكنيتين بدائرة القسم وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وتم فرض كردون أمني حول الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.