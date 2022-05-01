السيطرة على حريق ورشة سيارات دون إصابات بالعمرانية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة دوكو سيارات، بدائرة قسم شرطة العمرانية، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل ورشة دوكو سيارات بشارع التلاتيني القديم بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.