55 ألف طالب بالتعليم الفنى يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022/2023، لسنوات النقل بالتعليم الفني، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

ويؤدي ما يزيد عن 55 ألف طالب وطالبة الامتحان موزعين على 53 مدرسة تعليم فني ( صناعي / زراعي / تجاري) على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتواصل المحافظ، مع محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، للاطمئنان على سير الامتحانات ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وتوفير التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

وأشار وكيل التعليم إلى جولته التفقدية لعدد من اللجان لمتابعة انتظام سير الامتحانات، والتي رافقه خلالها المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، والدكتور محمد عاشور مدير إدارة تعليم ببا، وأحمد طه وكيل الإدارة، حيث تم تفقد عدد من لجان الامتحانات بمدارس ببا.

وخلال زيارته، اطمأن وكيل الوزارة على على انضباط سير أعمال الامتحانات، موجها بتنفيذ القرارات والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب الامتحان بسلاسة ودون معوقات، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية بداية من تواجد جميع المشاركين في أعمال الامتحانات قبل بدء اللجنة والتوقيع على كشوف الملاحظة مسبقا، وعدم مغادرة اللجنة قبل الموعد المحدد والتأكد على توقيع جميع المشاركين على إقرار الموانع.

كما أكد وكيل التعليم، ضرورة تواجد مسئول أمن البوابة وإحكام السيطرة عليها والتأكد من شخصية الزائرين وعدم السماح بدخول المدرسة لغير المشاركين في أعمال الامتحانات، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حالات الغش وحظر استخدام التليفون المحمول، أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين لضمان انضباط الامتحانات.