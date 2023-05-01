شولتس يطالب الشركات بتدريب المزيد من الشباب

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس الشركات في بلاده بتدريب المزيد من الشباب.

وخلال مسيرة لاتحاد النقابات العمالية الألماني (دي جي بي) بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو، قال شولتس في مدينة كوبلنتس اليوم الاثنين: "بعض الشركات تبحث عن قوى عاملة على نحو عاجل لكن بعض الشركات أيضا لا تدرب، ولهذا السبب نوجه هذا النداء هنا وفي هذا الموضع: يجب على الجميع أن يتحدوا مرة أخرى وأن يبذلوا كل ما في وسعهم بحيث يتواصل ارتفاع عدد وظائف التدريب في ألمانيا".

وتم استقبال شولتس خلال المسيرة بالتصفيق وكذلك أيضا بصيحات الاستهجان والصفير. وأكد شولتس: "تحديدا في الأول من مايو، يوم العمل، يمكن لنا ويجوز لنا ويجب علينا أن نقول إن ألمانيا لن يكون بها لأعوام عديدة، عديدة وربما لأكثر من عقد المشكلة المتعلقة بضرورة مكافحة البطالة".

ورأى شولتس أنه على العكس من ذلك فإنه يجب العمل على أن تجد الشركات ما يكفي من القوى العاملة مشيرا إلى أن الحديث يدور حاليا عن نقص العاملين كمشكلة كبيرة في المستقبل، وأردف: "أود أن أقول لهؤلاء الذين يشعرون بالقلق حيال هذا إن لدينا وصفات لما يمكن القيام به لمواجهة هذا الأمر".

وأكد السياسي الاشتراكي مجددا أهمية الهجرة بالنسبة لسوق العمل في بلاده قائلا: "نحن نحد من الهجرة غير النظامية، ونسعى إلى أن يسير كل شيء وفقا للقواعد"، لكنه لفت إلى أن بلاده ستقدم الحماية لأولئك الذين يحتاجون إلى حماية.

واستطرد: "لكننا سنعمل في الوقت نفسه على إتاحة الفرصة بالطرق النظامية بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى عمل هنا في ألمانيا".

وتابع شولتس أن قانون الهجرة الجديد الخاص بالقوى العاملة يحظى بأهمية بالنسبة لهذا الأمر لأنه يضمن مستقبل الاقتصاد وكذلك أيضا الأمن الوظيفي وتأمين المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي".