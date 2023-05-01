الجيش الروسي يسقط 18 صاروخ كروز على الأراضي الأوكرانية

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني اليوم الإثنين إن القوات الروسية هاجمت أراضي أوكرانيا بالقاذفات الاستراتيجية، حيث أسقطت 18 صاروخ كروز.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زالوجني قوله "خلال الساعات الماضية، هاجم الروس الأراضي الأوكرانية بطائرات إستراتيجية: 9 قاذفات من طراز Tu-95 من منطقة مورمانسك و2 من طراز Tu-160 من بحر قزوين حيث تم إطلاق ما مجموعه 18 صاروخ كروز من طراز Kh-101 / Kh-555 ".

وأوضح زالوجني أن وحدات الدفاع المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية دمرت 15 صاروخ كروز روسي.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم الإثنين إن مدنيًا لقى حتفه، وأُصيب 3 آخرون بينهم طفل جراء 39 هجومًا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر بروكودين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، "أن القوات الروسية هاجمت إقليم خيرسون 39 مرة، حيث أطلقت 163 قذيفة".

وأضاف "أنهم استخدموا المدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة (MLRS) وطائرات بدون طيار ومروحيات عسكرية، وتعرضت مدينة خيرسون لنيران العدو 8 مرات".

وأشار بروكودين، إلى أن المقذوفات الروسية استهدفت مناطق سكنية عبر بلدات منطقة خيرسون، وتعرض مبنى مؤسسة عامة في وسط مدينة خيرسون للقصف، ونتيجة لذلك، قُتل مدني وأصيب 3 بينهم طفل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022 ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.