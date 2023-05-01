المبعوث الأمريكي ليندركينج يبدأ جولة خليجية لإطلاق عملية سلام شاملة باليمن

بدأ المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، اليوم الاثنين، جولة خليجية بهدف إطلاق عملية سلام شاملة باليمن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه، إن "ليندركينج سافر اليوم، إلى الخليج لدفع الجهود الجارية لتأمين اتفاق جديد وإطلاق عملية سلام شاملة في اليمن".

وأفاد البيان بأن "المبعوث الأمريكي سيلتقي أثناء وجوده في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، مع شركاء يمنيين وعمانيين وسعوديين ودوليين لمناقشة جهودهم المنسقة لمواصلة المحادثات الجارية".

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وشركاء آخرين للبناء على الهدنة التي قدمت أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب، لدعم عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تسمح لليمنيين بتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا لبلادهم.

وتأتي تحركات المبعوث الأمريكي، وسط مساع دولية وأممية متكررة، لوقف إطلاق النار في اليمن، الذي يشهد حربا منذ نحو تسع سنوات، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.