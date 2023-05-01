رئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين شيناواترا يسعى للعودة إلى بلاده بعد ميلاد حفيده السابع

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قال رئيس الوزراء التايلاندي السابق، تاكسين شيناواترا، اليوم الاثنين، إنه يرغب في العودة إلى تايلاند بعد أن أنجبت ابنته الصغرى، السياسية والمرشحة الأولى لقيادة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ووضعت ابنته حملها قبل أسبوعين فقط من إجراء الانتخابات الوطنية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تاكسين قوله في تغريدة له على موقع "تويتر": "أنا سعيد للغاية هذا الصباح لأنني رزقت بحفيدي السابع".

وأضاف: "أنا أرغب في طلب الإذن لي بالعودة لتربية أحفادي، حيث أنني سأبلغ عامي الرابع والسبعين في شهر يوليو المقبل. أراكم قريبا".

جدير بالذكر أن حزب المعارضة التايلاندي "بويا تاي"، كان قد أعلن في أبريل الماضي، اختيار بايتونجتارن شيناواترا، ابنة تاكسين شيناواترا، رسميا مرشحة لرئاسة الوزراء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وعرض الذراع الرسمي للحزب في منشور له على تويتر نموذج طلب بايتونجتارن الذي قُدم لأحد مسؤولي لجنة الانتخابات.

ويتعهد حزب "بويا تاي" برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 70% وتعزيز النمو الاقتصادي إلى متوسط 5% سنويا في حال فوزه بالانتخابات وتوليه مقاليد السلطة في البلاد.

ووفقا لقواعد الانتخابات، ترشح الأحزاب السياسية ما يصل إلى ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء قبل الانتخابات العامة المقررة في 14 مايو ليتم دراسة طلباتها للمنصب الرفيع.