انطلاق مسيرات «الأول من مايو» في باريس ضد قانون إصلاح نظام التقاعد

انطلقت ووسط هطول أمطار غزيرة، مسيرات حاشدة في العاصمة الفرنسية (باريس) اليوم الاثنين، لليوم الثالث عشر من المظاهرات والاحتجاجات بدعوة من الاتحاد النقابي الذي يأمل أن يكون اليوم والذي يوافق (عيد العمال) "يوما تاريخيا واستثنائيا" للتظاهر ضد قانون إصلاح نظام التقاعد.

وانطلقت المسيرات من ميدان "الجمهورية" والذي اكتظ بكثير من المتظاهرين، بينهم كبار سن وشباب باتجاه ميدان "الأمة" حيث من المقرر أن تنتهي التظاهرة في السابعة مساء، بتوقيت باريس.

وقد صادقت المحكمة الادارية بباريس في وقت سابق اليوم على استخدام "طائرات بدون طيار" خلال المظاهرات والتي قررت شرطة باريس، في مرسوم صدر الجمعة 28 أبريل الماضي، استخدامها لمتابعة المسيرات، من أجل "ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وكذلك تأمين المسيرات".

ومنذ الصباح الباكر، انطلقت مظاهرات في عدة مدن فرنسية، من بينها مارسيليا (على الساحل الجنوبي لفرنسا)، حيث خرج العديد من المتظاهرين إلى الشارع اليوم الاثنين. ووفقا للأرقام الصادرة عن "الاتحاد العام للعمل" (إحدى النقابات الفرنسية الكبرى)، تظاهر 130 ألف شخص بينما سجلت الشرطة الفرنسية 11 ألفا.

وخلال الاحتفال بـ"عيد العمال" الذي تعهد الاتحاد النقابي أن يكون "يوما تاريخيا استثنائيا" مع حشد عدد كبير من المتظاهرين، نظم العديد من المواطنين في مدينة "تولوز" في جنوب غرب فرنسا، مسيرات حاشدة وقدرعدد المتظاهرين بنحو مائة ألف شخص وفقا للنقابات، بينما سجلت الشرطة الفرنسية 13 ألفا و500 متظاهر.

وفي "رين" (شمال غرب البلاد)، خرج آلاف الأشخاص في مسيرات للمشاركة في الاحتفال بعيد العمال والاحتجاج على قانون التقاعد، وقدر عددهم بنحو 24 ألف شخص وفقا للاتحاد النقابي و7850 وفقا للشرطة الفرنسية.

وبحسب المعلومات الاستخباراتية، من المتوقع مشاركة ما بين 500 ألف و 650 ألف شخص في 300 مسيرة تنطلق في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم مابين 80 ألفا و100 ألف شخص في باريس، وهو رقم قياسي مقارنة بما تم تسجيله في المسيرات الحاشدة الماضية.

كما تشير التوقعات إلى وجود ما بين 1000 و2000 عنصر من العناصر التي قد تسبب خطرا في المظاهرات، من بينهم "200 إلى 400 من نشطاء اليسار المتطرف و100 إلى 200 عضو من حركة (السترات الصفراء)".

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن حشد 12 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك، من بينهم 5000 في باريس.