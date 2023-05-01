توتال إينرجيز الفرنسية تعتزم شراء الغاز الطبيعي المسال من الإمارات في صفقة قيمتها مليار دولار

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وقعت شركة بترول أبو ظبي الوطنية على صفقة لإمداد شركة توتال إنرجيز إس إي بالغاز الطبيعي المسال، حيث تحاول أوروبا تأمين المزيد من الوقود في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، أنه بحسب بيان صادر اليوم ستتولى شركة أدنوك للغاز، المسجلة كفرع لشركة بترول أبو ظبي الوطنية، إمداد الشركة الفرنسية بالوقود فائق التبريد بموجب اتفاقية مدتها ثلاث سنوات تستمر حتى عام 2025.

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة الصفقة بين مليار دولار و2ر1 مليار دولار بأسعار اليوم دون الكشف عن حجم الكميات التي تشملها الصفقة.

ونقلت بلومبرج عن أدنوك قولها إن الغاز الطبيعي المسال "سيتم تسليمه إلى أسواق التصدير المختلفة حول العالم".

يذكر أن أسعار الغاز الأوروبية قد انخفضت هذا العام بعد ارتفاعها في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا وقرار موسكو بقطع الإمدادات إلى أوروبا ردا على العقوبات.

لكن لا تزال فوق المتوسط التاريخي، حيث تبلغ الآن قرابة 40 يورو للميجاوات ساعة.

ويتوقع الكثير من المحللين أنها سوف ترتفع قبيل الشتاء القادم في أوروبا.

وقامت القارة بشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وحصلت على كميات من الغاز من النرويج في العام الماضي.

كما قام مسؤولون من دول الاتحاد الأوروبي بزيارات مكثفة للدول الغنية بالغاز مثل الجزائر وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة في محاولة للحصول على المزيد من الامدادات.

وتنفق دولة الإمارات مليارات الدولارات لكي تزيد طاقة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا لتصل إلى 15 مليون طن سنويا خلال الأعوام القليلة القادمة.