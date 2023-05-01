ارتفعت أسعار الذهب بنحو 50 جنيها في أسواق الصاغة المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، ليصل سعر جرام عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر إلى 2630 جنيها، مقابل 2850 جنيها في بداية التعاملات، وفقا لنادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وكانت أسعار الذهب قد انخفضت بقيمة 40 جنيها في صباح تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليصل فرق السعر بين السعر الحالي لجرام عيار 21 والسعر في ختام تعاملات أمس، إلى 10 جنيهات زيادة.

وبحسب نجيب، ارتفع سعر جرام عيار 24 مسجلا 3006 جنيهات، مقابل 2956 جنيها في بداية التعاملات، وصعد عيار 18 مسجلا 2254 جنيها، مقارنة بـ2204 جنيهات.

وكسب سعر الجنيه الذهب 400 جنيه، ليصل إلى 21040 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية، أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

وعالميا، انخفضت أسعار المعدن الأصفر خلال جلسة اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار، إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار الفدرالي الأميركي بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقا لوكالات.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% مسجلا 1980.42 دولار للأوقية، كما تراجعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% مسجلة 1989.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء المعدن الأصفر المقوم بالدولار من المشترين في الخارج.

ويعقد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويتوقع المستثمرون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ونُشرت بيانات يوم الجمعة الماضي، أظهرت أن الإنفاق الاستهلاكي الأميركي لم يتغير في مارس بينما ظلت ضغوط التضخم الأساسية قوية، مما قد يؤدي إلى رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى.

وجدير بالذكر أن شدة المخاوف من الأزمة المصرفية التي تتعرض لها البنوك الأمريكية، دفعت المستثمرين إلى الاتجاه لشراء الذهب كأفضل ملاز آمن للتحوض ضد أي مخاطر محتملة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا خلال شهر أبريل بنسبة أكبر من 1%.