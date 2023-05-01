لندن: موسكو تبني دفاعات عسكرية كبيرة في أوكرانيا وروسيا

أقامت موسكو هياكل دفاعية قوية على طول خط المواجهة في الأراضي التي ضمتها روسيا، وأيضا عند نقاط عميقة داخل روسيا، بحسب ما قالته وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية: "أقامت روسيا منذ صيف 2022، بعضا من أكبر أنظمة الأعمال الدفاعية العسكرية التي شوهدت في أي مكان آخر في العالم لعقود عديدة".



وأضافت الوزارة اليوم الاثنين: "تظهر الصور أن روسيا قد بذلت جهودًا لتحصين الحدود الشمالية لشبه جزيرة القرم المحتلة، تشمل إقامة منطقة دفاعية متعددة الطبقات بالقرب من قرية ميدفيديفكا".



كما أوضحت أنه قد تم حفر مئات الكيلومترات من الخنادق في الأراضي الروسية المعترف بها دوليا، والتي تشمل منطقتي بيلجورود وكورسك الواقعتين على الحدود مع أوكرانيا.



وأعطت لندن سببين محتملين للبناء، حيث قالت إن "الدفاعات تسلط الضوء على القلق العميق لدى القادة الروس، من إمكانية أن تحقق أوكرانيا انفراجة كبيرة".