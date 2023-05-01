 أوكرانيا: القضاء على نحو 17 ألف روسي وتدمير 1200 قطعة سلاح خلال أبريل - بوابة الشروق
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أوكرانيا: القضاء على نحو 17 ألف روسي وتدمير 1200 قطعة سلاح خلال أبريل

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 6:02 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 6:02 م

أفاد النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني أولكسندر بافليوك بأن قوات الدفاع الأوكراني قضت على 16 ألفا و970 روسيا، بالإضافة إلى تدمير 1200 قطعة من أسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

وقال بافليوك - عبر تطبيق "تليجرام"، وفقا لتقارير وكالة أنباء "يوكينفروم" الأوكرانية - "إنه في أبريل 2023، قضت قوات الدفاع الأوكرانية على حوالي 16 ألفا و970 فردا روسيا، كما دمر المدافعون لدينا كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الروسية (84 دبابة، و211 مركبة قتالية مدرعة، و238 منظومة مدفعية، و17 MLRS، و16 دفاعا جويا، و317 مركبة، و63 وحدة من المعدات الخاصة".

جدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد أسقطت طائرتين وثلاث مروحيات و228 طائرة بدون طيار و21 صاروخ كروز تابعة لروسيا خلال شهر واحد.


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