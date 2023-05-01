ضبط 30 طن قمح لحجبها عن التوريد واستخدامها في الأعلاف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 30 طن أقماح محلية بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف بمحافظة الغربية؛ بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إلى تخزين المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، كميات من الأقماح المحلية بدون تصريح، بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالى 2023 محققاً أرباح غير مشروعة.

وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية والجهات المعنية، تم استهداف المصنع المشار إليه وضبط المذكور لتخزينه كمية قدرها 30 طن أقماح محلية محظور استخدامها فى إنتاج الأعلاف بكل أنواعها، كما تم ضبط كمية قدرها (17,975 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل أجولة، غير صالحة للاستخدام الحيوانى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.