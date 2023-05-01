الجامعة التكنولوجية بالأقصر تشارك في ورشة الاستراتيجية الوطنية بقنا

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الاثنين، في ورشة عمل تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، والتي تنظمها جامعة جنوب الوادي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونواب ومساعدي وزارة التعليم العالي، ورؤساء جامعات إقليم جنوب الصعيد، ولفيف من عمداء الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب مختلف الكليات.

وترأس وفد الجامعة المشارك في فعاليات الورشة، الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، يرافقه كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمودة دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري ولفيف من الطلاب.

تناولت فعاليات الورشة، استعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، واستراتيجية إقليم جنوب الصعيد في ضوء رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعقد ورشتي عمل حول مراكز التوظيف والربط بسوق العمل وصقل المهارات، ومراكز الابتكار وريادة الأعمال.

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، عن سعادته بمشاركة الجامعة في تلك الورشة الهامة والتي تأتي تماشيا مع خطة الجامعة في تعزيز سبل التعاون والتكامل بين جامعات جنوب الصعيد، الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وتبادل الخبرات والمهارات، وإعداد الطلاب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إكسابهم مهارات تقنية وتكنولوجية، بالتعاون مع جامعات إقليم جنوب الصعيد، والاستفادة من قدرات وإمكانيات كل جامعة في كافة المجالات العلمية والتعليمية والتدريبية، وتساهم في إحداث نهضة شاملة بإقليم جنوب الصعيد.

وأشار رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إلى أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية بين جامعات إقليم جنوب الصعيد،

يعزز من الدور المجتمعي والخدمي لتلك الجامعات في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على الإقليم.