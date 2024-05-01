رئيس أرباب العمل في ألمانيا: نحن بحاجة إلى مزيد من العمل

دعا رئيس اتحاد أرباب العمل في ألمانيا، راينر دولجر، إلى العمل بشكل أكبر مجددا، بمناسبة عيد العمال.

وقال دولجر، صباح اليوم الأربعاء: "نحن بحاجة إلى المزيد من العمل في ألمانيا، وليس عملا أقل"، شاكيا من أن ألمانيا تناقش الكثير من شروط عدم العمل - بينما يدور نقاش محدود عن قيمة العمل.

وأكد ضرورة أن يكون التركيز على كيفية جعل ألمانيا جذابة مرة أخرى كموقع اقتصادي.

وقال: "هذا يعني أيضا أنه سيتعين علينا جميعا العمل أكثر ولفترة أطول"، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تحسين الظروف الإطارية للعمل.

وأضاف دولجر: "العمل هو أكثر بكثير من مجرد ضرورة، ويجب التركيز على ذلك بشكل أكبر مجددا في الأول من مايو.. لا يوجد رخاء بدون جهد.. وأصحاب الأعمال الخاصة هم من يخلقون القيمة الاقتصادية".

وأشار دولجر، إلى قيمة الشراكة الاجتماعية، وقال: "في أوقات انخفاض النمو، وتزايد شيخوخة المجتمع، والنقص الكبير في العمال والخبراء المهرة، يتعين علينا أن نعمل معا لضمان وظائف جيدة وازدهار في المستقبل لألمانيا كموقع اقتصادي"، داعيا النقابات العمالية والسياسيين إلى المساعدة في صياغة بناء للعمل مرة أخرى.

وقال: "هذا يساعد الجميع: فإذا كان الاقتصاد مزدهرا، فسوف ترتفع الأجور أيضا بشكل أسرع".