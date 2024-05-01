وزيرة إسرائيلية: الحكومة التي تضحي بكل شيء لإعادة 22 أسيرا لا تستحق البقاء

اعتبرت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، اليوم الأربعاء، أن مقترح صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس "فظيع"، مدعية أن الحكومة التي تضحي بكل شيء من أجل استعادة 22 محتجزاً إسرائيليا "لا تستحق البقاء".

وقالت ستروك، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "الصفقة فظيعة، والحكومة التي ترمي كل شيء في سلة المهملات لإعادة 22 أو 33 شخصا (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة) ليس لها الحق في البقاء"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "إن حكومة تضم 22 أو 33 عضوا متطرفا ليس لها الحق في البقاء" وذلك تعليقاً على تصريحات الوزيرة، وهي من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبينما أيد لابيد في أكثر من مناسبة أي صيغة اتفاق تعيد المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس"، أعلن بن غفير ووزير المالية زعيم حزب "الصهيونية الدينية" معارضتهما للتوصل إلى اتفاق.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 محتجزاً إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.