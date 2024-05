بلينكن: بحثت مع نتنياهو جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب اليوم الأربعاء، لمناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، أنه ناقش مع نتنياهو، جهود إطلاق سراح الرهائن، وضرورة مواصلة زيادة المساعدات للمدنيين في جميع أنحاء غزة.

وفي وقت سابق، أكد بلينكن، معارضة واشنطن للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح المكتظة في قطاع غزة، خلال محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ الذي تعهد بالمضي قدما بهذه العملية البرية، بحسب ما قال مسئول أمريكي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين «كرر موقف الولايات المتحدة الواضح بشأن رفح»، بعد يومين من إعراب بلينكن مرة أخرى عن معارضته للهجوم بسبب مخاوف على المدنيين الذين نزحوا إلى المدينة.

كما قال ميلر إن بلينكن ناقش الاتفاق مع نتنياهو وقال إن «حماس هي التي تقف في طريق وقف إطلاق النار».

واعترف بلينكن بدخول مساعدات بشكل أكبر إلى غزة منذ أن وافقت إسرائيل الشهر الماضي، وتحت ضغط أمريكي على فتح مزيد من الطرق المؤدية إلى غزة.

وبحسب ميلر فإن بلينكن «أكد على أهمية هذا التحسن وعلى ضرورة الحفاظ عليه».

في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن عملية رفح ليست مشروطة بأي أمر آخر وهذا ما تم إيضاحه لبلينكن.

كما قال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إن نتنياهو قال لبلينكن إنه لن يقبل باتفاق يتضمن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي رحلته السابعة إلى الشرق الأوسط منذ هجوم حماس على إسرائيل، اجتمع بلينكن مع نتنياهو بمفرده لمدة ساعتين ونصف الساعة في مكتبه قبل أن ينضم إليه مساعدوه.

