بدء تلقي طلبات الوظائف بالقطار الخفيف اليوم لمدة أسبوعين

تبدأ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الأربعاء، تلقي طلبات وظائف بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، خلال الفترة من أول مايو حتى 16 من نفس الشهر في مقر الهيئة القومية للأنفاق بميدان رمسيس، هو المشروع الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

وقالت هيئة الأنفاق إن المشروع يقدم فرص عمل لتوظيف عدد من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم و التحكم (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الاتصالات)، دعاية أصحاب الخبرة والمعرفة في جانب واحد من جوانب التالية (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية/ الإشارات/ الاتصالات)، أو من يمتلك الخبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية، للتقدم للوظائف.

وتشمل قائمة الوظائف التي أعلنت هيئة الأنفاق ما يلي: