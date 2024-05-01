شهداء ومصابون في غارات متفرقة على غزة في اليوم الـ208 من العدوان الإسرائيلي على القطاع

وسط قصف للطيران الحربي وللمدفعية الإسرائيلية للمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، لاسيما مدن غزة، ورفح، ودير البلح، ومخيم النصيرات، دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم، يومها الـ208، حيث أسفرت عن سقوط مزيد من الشهداء والمصابين، وتدمير مزيد من المباني والممتلكات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر لها بارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، وهو ما أكدته مصادر طبية في مستشفى المعمداني في المدينة.

وأوضحت المصادر أنه تم انتشال ثلاثة شهداء وأربعة جرحى، بينهم أطفال عقب قصف المنزل في شارع الجلاء.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي تل الهوا جنوب غرب غزة، وحي الصبرة وسط المدينة.

واستهدفت غارات من طائرة حربية إسرائيلية مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أفادت المصادر ذاتها باستشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها في قصف مدفعي استهدف شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان 34535 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 77704 جرحى.