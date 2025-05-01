توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون واتحاد اليونيك الأوروبي 5 مايو الجاري

تحتضن قاعة ثروت عكاشة يوم الاثنين المقبل حفل توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، واتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية «EUNIC»، ممثلًا عنه الدكتور ماوريتسيو جويرا، مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز الانفتاح الثقافي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ودعم جهود الدول الأوروبية في النهوض بالفكر والفنون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تأتي هذه الخطوة في سياق الانفتاح الذي يسعى إليه الجانبان لتعزيز تبادل الأفكار والممارسات الثقافية التي من شأنها دفع عجلة التنمية في مجالات الفن والمبادرات الثقافية، وأعربت الدكتورة غادة جبارة عن بالغ سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة الدور الريادي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي للفنون في مصر، وأشارت إلى أن هذا الدعم لا يقتصر على المساهمات المالية فحسب، بل يشمل الدعم اللوجستي من خلال تبادل الأفكار وخلق مشروعات تنموية مشتركة بين مصر والدول الأوروبية.

وفي تصريحات صحفية للدكتور جويرا، أشار إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الثقافية بالتعاون مع أكاديمية الفنون المصرية، التي تُعد صرحًا ثقافيًا هامًا. وأوضح أن البروتوكول سيسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الثقافة المصرية والثقافات الأوروبية المختلفة، مشيرًا إلى أن أبرز الأنشطة المحتملة تشمل دعم العاملين في القطاع الفني والثقافي، وتنظيم الفعاليات الثقافية والمهرجانات الفنية، بالإضافة إلى بناء قدرات الفاعلين الثقافيين.

كما أضاف جويرا أن هذه المبادرة ستسهم بشكل فعال في تعزيز تبادل الخبرات بين الطرفين، مما يسهل عملية التعلم والتبادل المعرفي ويعمق الفهم المتبادل، وأشار إلى أن هذا التعاون جزء من البرنامج الثقافي المصري الأوروبي الذي يموله الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية «اليونيك»، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الفنون والثقافة في منطقة الشرق الأوسط.

ويمثل توقيع بروتوكول التعاون بين أكاديمية الفنون المصرية واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية الوطنية (EUNIC) بداية جديدة تؤكد التزام الجانبين بتعزيز التعاون الثقافي، مما يتيح فرصًا واعدة لتبادل المعرفة والخبرات، ويسهم في النهوض بالفن والثقافة في مصر وأوروبا على حد سواء.

يُذكر أن اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية (EUNIC) يضم عشرين سفارة أوروبية ومعهدًا ثقافيًا، ومن المؤكد أن حفل التوقيع سيشهد حضور مجموعة من الشخصيات الدبلوماسية والقيادية الهامة، بالإضافة إلى أساتذة وعمداء معاهد أكاديمية الفنون، ويُعد هذا الحدث خطوة بارزة نحو تحقيق شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الجانبين وتعزز من مستوى الإبداع الفني والثقافي في المنطقة.