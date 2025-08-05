المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي: نسعى لتعزيز العلاقات مع الصين

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إن سول تسعى لتعزيز علاقتها مع الصين على أساس التحالف القوي مع الولايات المتحدة، في أعقاب تصريحات وزير الخارجية التي وصفت بكين بأنها "تمثل مشكلة نوعا ما" للدول المجاورة.

وكان وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، قال في حوار مع صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأسبوع الماضي، إن صعود الصين وأعمالها في المنطقة جعل الدول المجاورة في "حالة تأهب"، مضيفا أن هناك مشكلة تتمثل في أن الصين تمثل مشكلة نوعا ما للدول المجاورة.

وكان تشو، يجيب على سؤال بشأن "التوجه الصحيح" الذي يجب تبنيه في التعامل مع الصين.

وقال المكتب الرئاسي في رسالة للصحفيين:"نحن نسعى لتطوير علاقاتنا الثنائية مع الصين على أساس التحالف القوي بين كوريا الجنوبية وأمريكا".

وأضاف المكتب: "تصريحات الوزير تشو جاءت في سياق جهود كوريا الجنوبية المستمرة لبناء علاقة مع الصين تساهم في استقرار ورخاء المنطقة ورفاهية شعبها".

وأوضح المكتب الرئاسي، أن تشو أكد أهمية تواصل الدول ذات الصلة مع الصين.