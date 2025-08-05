صندوق الأمم المتحدة للسكان: الأمهات والمواليد في غزة يتركون لمصير قاتل

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الأمهات والمواليد في قطاع غزة «يتركون لمصير قاتل»، موضحًا أن 1 من كل 7 مواليد يحتاج إلى رعاية مركزة للبقاء على قيد الحياة.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن 4 من كل 10 نساء حوامل أو مرضعات يعانين من سوء تغذية حاد.

وحذر من أن «الارتفاع الصادم في حالات الإملاص، والولادات المبكرة، ووفيات المواليد يعكس كارثة صحية متفاقمة».

وتواجه غزة خطر المجاعة الشديد إذ وصلت مؤشرات استهلاك الغذاء والتغذية إلى أسوأ معدلاتها منذ بداية حرب الإبادة، وفق تحذير صادر من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

وقد تم الإبلاغ عن 180 حالة وفاة على الأقل بسبب الجوع ونقص الغذاء، من بينهم 93 طفلا.

كما تم تسجيل أكثر من 28 ألف حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم بين الأطفال، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

وعلى الرغم من الوعود بتسهيل تدفق المساعدات، فإن القيود المفروضة على دخول الغذاء والوقود، إلى جانب الهجمات المستمرة قرب المعابر، قد حالت دون وصول الإمدادات إلى المحتاجين.

بالإضافة إلى ذلك، أدى التوزيع الفوضوي للمساعدات داخل غزة إلى زيادة تعقيد الوضع ووضع المدنيين في خطر أكبر.