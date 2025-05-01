قطر للطاقة توقع اتفاقا لتزويد شركة شل بالمكثفات لمدة 25 عاماً

وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد المكثفات لشركة شل الدولية للتجارة الشرقية، ومقرها سنغافورة، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة شل المدرجة في بورصة لندن.

ووقع الاتفاقية سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل. وأوضح بيان صادر عن قطر للطاقة اليوم في الدوحة وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه أن الاتفاقية تنص على تزويد شل بما يصل إلى 285 مليون برميل من المكثفات اعتبارا من يوليو/ تموز 2025 ولمدة 25 عاماً.

وقال الوزير الكعبي بهذه المناسبة: "سعيدون بالتوقيع على أول اتفاقية لقطر للطاقة لبيع المكثفات تبلغ مدتها 25 عاماً، وهي الاتفاقية الأكبر والأطول مدى لبيع المكثفات حتى الآن. تكتسب هذه الاتفاقية أهمية أكبر من كونها مع شريكتنا الاستراتيجية، شركة شل".

وأعرب وائل صوان عن سعادة شركة شل بتوقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد وبالبناء على العلاقة الاستراتيجية الراسخة مع قطر للطاقة.

وتتمتع قطر للطاقة وشركة شل بشراكات مثمرة في العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في دولة قطر وحول العالم، بما في ذلك مشاريع قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، ومصنع اللؤلؤة لإسالة الغاز، والعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى.