دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القادة الليبيين ومؤسسات الدولة إلى تجاوز الانقسامات السياسية، والعمل على بلورة رؤية وطنية مشتركة تقود إلى مستقبل يسوده السلام والاستقرار.



وأكدت البعثة في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال ليبيا، أهمية توحيد مؤسسات الدولة وتعزيزها، واتخاذ خطوات ملموسة لدعم الاستقرار، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق التنمية الشاملة.



وشددت على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات آمنة وشاملة وذات مصداقية تعكس إرادة الشعب الليبي، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط بنوايا حسنة في المسار السياسي.

وأشارت البعثة إلى أن إحياء ذكرى الاستقلال يمثل مسارا متواصلا لبناء الدولة وتعزيز التماسك الاجتماعي والمساواة، مؤكدة التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة دعم الشعب الليبي في تطلعاته نحو الاستقرار والازدهار.

في 24 ديسمبر عام 1951 أعلنت ليبيا استقلالها الذاتي الذي جاء تتويجا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.