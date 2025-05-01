ارتفاع أسعار الفاكهة يحول السلة اليومية إلى عبء ثقيل على موائد دمياط

تشهد محافظة دمياط موجة جديدة من ارتفاع أسعار الفاكهة، الأمر الذي انعكس على سلوك المستهلكين، حيث أصبح الإقبال ضعيفًا على شراء الفاكهة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ورصدت «الشروق» قائمة أسعار الفواكه اليوم الخميس 1 مايو 2025 في أسواق محافظة دمياط، ويتصدرها البرقوق بسعر الكيلو من 160 إلى 220 جنيهًا، والخوخ السكري بين 45 إلى 65 جنيهًا، والموز بين 35 إلى 50 جنيهًا، والبرتقال الصيفي بين 25 إلى 55 جنيهًا، والتفاح بين 70 إلى 110 جنيهًا للكيلو.

والأناناس 20 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو الكنتالوب بـ25 جنيهًا، والجوافة بين 40 إلى 50 جنيهًا، والعنب بين 90 إلى 140 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو اليوسفي من 22 إلى 40 جنيهًا، والبطيخ بين 50 إلى 180 جنيهًا للبطيخة، حسب الحجم ومكان التوريد، حيث تملأ أسواق دمياط حاليًا بالبطيخ الأسواني.

وحسب خبراء في شعبة الفواكه والخضار بالغرفة التجارية بدمياط لـ«الشروق»، فإن أسعار الفاكهة الحالية في الأسواق تخلق حالة من التوتر بين متطلبات الحياة الصحية والضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن، فمع الارتفاع المستمر في الأسعار، باتت سلة الفاكهة اليومية تمثل عبئًا على ميزانية الأسرة، ما يدفع البعض إلى تقليل الكميات أو الاكتفاء بالشراء حسب الحاجة فقط، كما تبرز أهمية التوازن بين الحفاظ على صحة المجتمع وتمكينه اقتصاديًا من الوصول إلى الغذاء الصحي بشكل مستدام.