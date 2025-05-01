وزير الخارجية السوري: شددت خلال زيارتي إلى واشنطن على ضرورة رفع العقوبات كاملة

توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بالشكر إلى الإدارة الأمريكية على تسهيل إجراءات زيارة الوفد السوري إلى واشنطن ونيويورك.

وأعرب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، عن شكره لوفد الإدارة الأمريكية على نقاشاتهم البناءة حول مستقبل سوريا، قائلًا إنه شدد على ضرورة رفع العقوبات كاملة، وفتح المجال أمام الشعب السوري للعيش بكرامة وحرية.

ووجه الشكر إلى الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو جوتيريش، ومسئول الجمعية العامة على تعاونهم واستقبالهم الإيجابي، كما شكر بعثة المملكة العربية السعودية على دعمها وتعاونها، وكذلك دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمن جهود وزارة الخارجية السورية وفريقها، والدعم الذي قدمه السفراء العرب وممثلو الاتحاد الأوروبي، معربًا عن تقديره لـ«دعم أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة وتفاعلهم الوطني الصادق».

وقال إن «هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار استعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية، وتعبيرًا واضحًا عن إرادة السوريين في إيصال صوتهم والتفاعل الإيجابي مع العالم، على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».

وأضاف: «إننا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ وطننا نؤكد أن الوحدة الوطنية هي الأساس المتين لأي عملية استقرار أو نهوض، وأن نبذ الطائفية والفتنة ودعوات الانفصال ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل ضرورة وطنية ومجتمعية لحماية نسيجنا الاجتماعي والتاريخي المتنوع».

ونوه أن «أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام».

وذكر أن «تجارب المنطقة والعالم شاهدة على الكلفة الباهظة التي دفعتها الشعوب جراء التدخلات الخارجية، والتي غالبًا ما تُبنى على حساب المصالح الوطنية، وتخدم أجندات لا علاقة لها بتطلعات الشعب السوري».