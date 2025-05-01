البلشي لـ"الشروق": سننفذ تعاهداتنا بالكامل وسنكمل ما بدأناه معا.. قوتنا في تنوعنا واختلافنا ونتفق على الهدف وهو الانتصار لمهنتنا ولحق الناس في الحرية والمعرفة

سلامة لـ"الشروق": أثق في خروج الانتخابات بأبهى صورة والاحتفال بمن يفوز بثقة الجمعية العمومية.. وسأكون نقيبًا لكل الصحفيين.. وأدعو لتجاوز ما شهدته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من تراشق وتجاوزات

قبل ساعات من انطلاق ماراثون انتخابات نقابة الصحفيين، وجّه أبرز المرشحين على مقعد النقيب، خالد البلشي المرشح لدورة جديدة، وعبدالمحسن سلامة التقيب الأسبق، رسائل إلى الجمعية العمومية، طالبوا خلالها أعضاء الجمعية العمومية بالحضور بكثافة لاختيار من يمثلهم.

ويتنافس في انتخابات نقابة الصحفيين 51 مرشحاً، بينهم 8 على مقعد النقيب العام، و43 مرشحاً لعضوية مجلس النقابة.

ودعا نقيب الصحفيين والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة خالد البلشي، أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة بكثافة في الإنتخابات واختيار من يمثلهم، مشددا على أنه يتعهد بأن تظل هذه النقابة بيتا للجميع، مفتوحة لهم، تحميها الجمعية العمومية.

وأضاف البلشي لـ"الشروق"، أتعهد بأن نكمل ما بدأناه معا، وفتح كل القضايا، مؤكدا أن نقابة الصحفيين لن تغلق في وجه أحد، وسننفذ تعاهداتنا بالكامل.

وأشار البلشي عبر حسابه على فيسبوك في رسالته للجمعية العمومية: غدًا سيكون - بحضوركم - يوم عيد، ويومٌ نتجاوز به كل التفاصيل والشوائب الصغيرة.. ومهما اختلفت التوجهات، فستظل قوتنا في تنوعنا واختلافنا، لكننا سنبقى متفقين على الهدف، وهو الانتصار لمهنتنا ولبيتنا، وللحق والحقيقة، ولحق الناس في الحرية والمعرفة".

وقال المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن برنامجه الانتخابي يتضمن العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور، ووضع هياكل واضحة تراعي سنوات الخبرة، ومنع استخدام بدل التدريب كأجر وحيد، ومتابعة التزام المؤسسات بالحد الأدنى للأجور عبر آلية نقابية، لافتا أن زيادة البدل لم يضعها في البرنامج الانتخابي لأنها اكتملت بالفعل، وما اكتمل لا أذكره في البرنامج، والعمل على إقامة مؤتمر كبير لمناقشة ملف الأجور وجميع مشاكلها،

وأشار إلى العمل على إقرار مدونة سلوك مهني للتعامل مع المنصات الحديثة، وتشكيل لجنة لزيادة موارد النقابة عبر أفكار استثمارية ورسوم جديدة، بجانب تعديل لائحة القيد، يتم إقرارها من الجمعية العمومية لغلق الأبواب الخلفية أمام الدخلاء، ومراجعة أوضاع الصحف بشكل دوري ومنع قبول القيد من الصحف المتوقفة أو التي لا تملك هياكل إدارية.

وأضاف البلشي، أن برنامجه الانتخابي يتضمن أيضا، تنفيذ لائحة البدل المتفق عليها مع المجلس الأعلى للإعلام، بحيث يتم صرف البدل لجميع الصحفيين، من بينهم صحفيو الوكالات والخارجون على المعاش الحكومي، ونقل صرف البدل للنقابة لوقف الاستقطاع الضريبي ومعالجة مشكلة العقود الصفرية، واستكمال تعيين المؤقتين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة.

ولفت إلى أنه سيسعى لإنجاز عدد من القضايا العالقة، كالانتهاء من إنشاء النادي البحري بالإسكندرية، وحل مشكلة المديونية (30) مليون جنيه) عبر اتفاق ثلاثي بين النقابة ومحافظة الإسكندرية ومطور، ونقل ولاية النادي النهري إلى نقابة الصحفيين تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية لتكون عضوية النقابة هي اشتراك النادي مثل باقي النقابات، وإحياء إنشاء مركز ثقافي ونادي اجتماعي بمبنى النقابة، بجانب توفير خدمات استخراج رخص القيادة بالتعاون مع نادي القضاة.

وأشار أيضا إلى إتمام التعاقد على أرض مدينة الصحفيين واختيار مطور عبر مزايدة علنية، تحديث الخدمات عبر تطبيق إلكتروني وبوابة دفع بتكلفة 13 مليون جنيه تشمل الدعم الفني لمدة 10 سنوات، وبناء أرشيف رقمي للصحافة المصرية، وإنهاء تخصيص الشقق الـ 750 التي تم الحصول على موافقة مبدئية بها، والتعاون مع مطورين عقاريين لتوفير وحدات أكثر تنوعا بشروط مرنة تراعي الدخول المنخفضة.

وفي جانب الحريات، أكد البلشي، استمرار التواصل مع الحكومة والنواب لتمرير مشروع القانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في جميع القوانين المصرية، طالما ارتُكبت بطريق النشر أو العلانية، والعمل على إصدار تشريع يضمن حق الوصول للمعلومات والرد العاجل على استفسارات الصحفيين، ومراجعة القيود المفروضة على حرية إصدار الصحف وإطلاق المواقع.

من جهته، دعا المرشح لمقعد نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، أعضاء الجمعية العمومية للاحتشاد بقوة غدا الجمعة، للمشاركة في العملية الانتخابية والخروج بصورة حضارية تليق بنقابة الصحفيين ومكانتها في المجتمع.

وشدد سلامة في تصريحات لـ"الشروق"، على أهمية تجاوز ما شهدته منصات التواصل الاجتماعي من تراشق وتجاوزات خلال الفترة الماضية، قائلاً: "يجب أن نطوي صفحة الماضي، ونقدم مشهد حضاري يليق بنا وبالجمعية العمومية.

وأضاف: "إذا كنا نتحدث عن مستقبل للمهنة، فإن هذا المستقبل يبدأ من أنفسنا، ومن قدرتنا على تقديم نموذج محترم يليق بالصحافة المصرية أمام الرأي العام وأجهزة الدولة، وأثق في خروجه هذا اليوم في أبهى صورة والاحتفال بمن يفوز بثقة الجمعية العمومية.

وقال سلامة: "قلبي مفتوح ويدي ممدودة للجميع، وسأكون نقيبًا لكل الصحفيين دون تفرقة أو تمييز وتجربتي تؤكد هذا الكلام، فنحن أبناء نقابة واحدة، ويجمعنا هدف مشترك وهو النهوض بالمهنة والدفاع عن حقوق الصحفيين.

وأكد سلامة على التزامه الكامل بتنفيذ برنامجه الانتخابي، الذي يضع تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين على رأس أولوياته، بجانب الاهتمام بالحريات.

وقال سلامة، عبر حسابه على فيس بوك، إن برنامجه الانتخابي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: الحريات والأوضاع المهنية لكافة المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة والصحف المتوقفة، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية وحق الصحفيين في معيشة كريمة ولائقة تتوافر لهم فيها حقوقهم المادية والمعنوية بدءاً من بدل ملائم ومقبول، ومروراً بسكن لائق ومعقول، وانتهاء بتوافر كل الخدمات الأخرى.

وأضاف سلامة، أن النقابة يجب أن تكون فاعلة في الشأن العام، لا طرفًا في الأزمات، مشددًا على ضرورة أن يسير ملف الحريات جنبًا إلى جنب مع الملفات الاقتصادية والمهنية والخدمية، مشددا: "لن نترك زميلًا في محبسه دون دعم من النقابة".

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين غير مرضية وصعبة جدا، وحين تحدثت عن حزمة اقتصادية كان البعض يتحدث عنها باستخفاف رغم أنه تحدي كبير واعتبره دور أساسي للنقابة.

كما تحدث سلامة عن نتائج اجتماعه مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي أسفر عن الإتفاق على صرف بدل التكنولوجيا لأكثر من 300 زميل من العاملين بالوكالات والصحف الأجنبية بدءًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى تخصيص 20 ألف فدان لصالح الصحفيين بالتعاون مع شركة الريف المصري، وهو المشروع الذي وصفه بـ"مشروع العمر"، مشيرًا أيضًا إلى تخصيص 1500 وحدة سكنية و328 قطعة أرض بمساحات متنوعة من قبل الجهات المختصة.

وذكر سلامة أنه التقى الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، وناقش معه كل المشكلات المالية المتعلقة بالنقابة سواء على مستوى "البدل" أو على مستوى النقابة كمشروع العلاج بدل البطالة وغيره.

وأضاف: عرضت على الوزير زيادة البدل بأرقام غير مسبوقة وستأتي الزيادة بشكل يليق بالزملاء الصحفيين، وأؤكد أنها لن تكون زيادة واحدة من أجل سد الفجوة بين البدل وبين المتطلبات المعيشية للزملاء الصحفيين.

وتابع: سيتم زيادة الإعانة السنوية المقدمة النقابة لدعم مشروع العلاج وإعانة البطالة ورفض القرض الحسن إلى ٢٠ ألف ومضاعفته في حالات معينة كزواج الأبناء، مضيفاً: نفس زيادة البدل هي نفس زيادة المعاشات بنفس الرقم، حتى المحبوسين سوف ندعم أسرهم حتى حل مشكلاتهم.

أكد سلامة حرصه على تقديم خدمات حقيقية للصحفيين، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مستشفى خاص بنقابة الصحفيين بمدينة ٦ أكتوبر، بما يعزز من الرعاية الصحية والمجتمعية لأعضاء النقابة.



