محافظ البحيرة: 1000 مشروع صناعي بالمناطق الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن دعم المناطق الصناعية والنهوض بها يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ نظرًا لما لها من دور حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأضافت "عازر"، في بيان لها اليوم الخميس، أن المحافظة تضم منطقتين صناعيتين بوادي النطرون وحوش عيسى، تم تجهيزهما وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، ويضمان أكثر من 1000 مشروع صناعي مرفق، تشمل أنشطة متعددة في الصناعات "الغذائية، الكيماوية، النسيجية"، بما يضع البحيرة في موقع متميز كمركز صناعي رائد في دلتا مصر.

كما أشارت المحافظ، إلى أن محافظة البحيرة تمتلك إمكانات استثمارية كبيرة، وموقعًا جغرافيًا فريدًا، إلى جانب بنية تحتية متطورة وموارد طبيعية متنوعة، ما يجعل منها وجهة استثمارية جاذبة ومؤهلة لاستقبال مختلف أنواع الاستثمارات.

وأكدت التزام المحافظة الكامل بدعم الاستثمار والمستثمرين الجادين، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتطوير المرافق، بما يرسخ موقع البحيرة ضمن خريطة التنمية الاقتصادية للدولة، ويسهم في بناء الجمهورية الجديدة.