زيلينسكي: اتفاقية المواد الخام بين أوكرانيا وأمريكا تاريخية

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقية المواد الخام بين بلاده وأمريكا بأنها "تاريخية"، مرددا وصف واشنطن للاتفاقية.

وقال زيلينسكي في بيان للأوكرانيين اليوم الخميس: "هذه هي النتيجة الملموسة الأولى لاجتماع الفاتيكان، مما يجعله تاريخيا حقًا". وكان يشير إلى المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش جنازة البابا فرنسيس يوم السبت الماضي.

ومن المقرر أن يتم التصديق على الاتفاقية قريبا من جانب البرلمان الأوكراني.

وبموجب الاتفاقية، تمنح أوكرانيا الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى موارد طبيعية قيّمة، وذلك للحفاظ على واشنطن حليفا لها في دفاعها ضد الغزو الروسي الشامل.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "لقد تغيرت الاتفاقية بشكل كبير خلال عملية الإعداد. إنها الآن شراكة متساوية حقًا - شراكة تخلق فرصا لاستثمارات كبيرة في أوكرانيا، إضافة إلى تحديث هائل للصناعات في أوكرانيا، وكذلك الممارسات القانونية الخاصة بها وهو أمر مهم بالمثل".

وتابع "لا ينص الاتفاق على أي ديون. وينص على إنشاء صندوق إعادة إعمار يستثمر في أوكرانيا ويدر عائدات عليها .وهذا يعني العمل المشترك مع أمريكا، بشروط عادلة، مما يسمح لكل من أوكرانيا والولايات المتحدة، التي تدعمنا في دفاعنا، بتحقيق ربح من خلال الشراكة".