توفيت أكبر معمّرة في العالم، البرازيلية إينا كاليبيرو لوكاس، عن عمر 116 سنة، بعد خمسة أشهر متربعة على عرش أكبر شخص على وجه الأرض. وقد أمضت الكثير من سنواتها مربيةً للأجيال ومحافظةً على صحتها دون أن تحتاج إلى عكاز تستند عليه لأكثر من قرن من حياتها.

سيرة عمر استثنائي

وتسرد جريدة الشروق، نقلاً عن موسوعة "جينيس" و"لونجيفيتي كويست" ومجموعة أبحاث الشيخوخة، نبذة عن مسيرة أكبر معمّرة في العالم بعد رحيلها عن عمر 116 سنة.

النشأة والأسرة

وُلدت إينا عام 1908 في ساو سانفرانسيسكو البرازيلية، ونشأت في أسرة برازيلية عريقة، حيث كان جدها ديفيد كانيبيرو أحد جنرالات الحرب البرازيلية، بينما ساهم شقيقها في مسيرة سلاح الجو البرازيلي.

صراع الطفولة وطريق الرهبنة

عانت إينا في طفولتها من مشكلة النحافة، ما جعل أسرتها تعتقد بأنها لن تتجاوز عمر الطفولة بسبب وضعها الصحي. وقد عانت أيضًا في صغرها من فقدان والدها في إحدى المعارك، لتتجه بعد تلك الحادثة بسنوات إلى طريق الرهبنة في دولة الأوروغواي، حيث درست لسنتين ثم عادت إلى وطنها كمدرّسة للرياضيات واللغة البرتغالية.

مربية أجيال وزعيمة سياسية

استمرت إينا لسنوات من عمرها في تعليم الأطفال، وقد تصدّر قائمة تلاميذها الرئيس البرازيلي الـ30 جواو فيغريتو. ولم تقتصر مجالات عمل إينا على التدريس، إذ عملت بروفيسورة ثم اقتحمت المجال السياسي لتعمل في مجلس الولاية بإحدى المدن البرازيلية.

صحة قوية وإرادة حديدية

استمرت إينا دون الحاجة لاستخدام العكاز حتى بلغت الـ110 سنوات من عمرها، وقد شهدت في حياتها قدوم جائحة كورونا، بل وأصيبت بالمرض عام 2021 وتعافت منه بنجاح، وتلقت اللقاح لتكون من المعمّرين القلائل الذين تجاوزوا كورونا وتمكنوا من تحمل اللقاح.

أرقام قياسية وتهنئة بابوية

تُعتبر إينا ثاني أطول راهبة في العمر عبر التاريخ، وقد حازت اللقب بعد وفاة الراهبة روسيل راندون عام 2023. وتلقّت إينا، حين تجاوزت الـ110 أعوام، رسالة تهنئة من بابا الفاتيكان البابا فرنسيس.

سيدة أرقام في العالم والأمريكتين

أصبحت إينا صاحبة أطول عمر في تاريخ البرازيل عام 2022 بعد وفاة المعمرة البرازيلية أنتونيا دي سانتا كروز، ثم حققت إينا في العام التالي لقب صاحبة أطول عمر في الأمريكتين. وفي نهاية عام 2024، تربعت إينا على عرش أطول الأشخاص الأحياء عمرًا بعد وفاة المعمرة اليابانية توميدا إيديكا، لتحتفظ إينا باللقب لخمسة أشهر حتى رحيلها يوم 30 إبريل عن عمر تجاوز الـ115 سنة و210 أيام.