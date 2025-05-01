الأمم المتحدة تطالب مالي بالتحقيق في مزاعم إعدامات واختفاء قسري ارتكبها الجيش

دعا خبراء من الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، السلطات في مالي إلى التحقيق في تقارير تفيد بوقوع إعدامات ميدانية واختفاءات قسرية يُزعم أن الجيش ومرتزقة روس ارتكبوها، وذلك بعد اكتشاف عشرات الجثث قرب معسكر عسكري الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، تم العثور على الجثث قرب معسكر كوالا العسكري في منطقة كوليكورو بغرب مالي، بين 21 و22 أبريل، ويُشتبه بأنها تعود لرجال اعتقلهم جنود ماليون ومرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية قبل عشرة أيام من ذلك.

واستنادا إلى "تقارير غير مؤكدة"، أفادت الوكالة بأن نحو 60 رجلا، معظمهم من عرقية الفولاني، تعرضوا للتعذيب والاستجواب داخل المعسكر بشأن صلات مزعومة بـ"إرهابيين"، قبل أن يُعدموا.

ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس (أ ب) من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه التقارير. كما لم يصدر تعليق فوري من المتحدثين باسم الجيش المالي أو الحكومة.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أنه إذا ثبتت هذه الاتهامات، فقد ترقى عمليات القتل إلى جرائم حرب، في حين أن حالات الاختفاء القسري قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وطالبوا السلطات المالية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل والاختفاء القسري لهؤلاء الرجال.

وفي ديسمبر الماضي، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات المسلحة المالية ومجموعة فاجنر بقتل 32 مدنيا على الأقل عمدا خلال فترة امتدت لثمانية أشهر.