نادي مسار: لسنا طرفا في أزمة بروكسي مع محمود وفا

أكد إسلام مجاهد، المشرف على الكرة بنادي مسار، أن فريقه كان متقدمًا في النتيجة على بروكسي، وأن الجهاز الفني لفريق بروكسي اعترض على عدم احتساب ركلة جزاء.

وقال إسلام مجاهد، عبر قناة Modern Mti: «محمد حامد، مدرب بروكسي، كان معترضًا على الحكم محمود وفا، بينما نادي مسار ولاعبيه لم يعترضوا مطلقًا على الحكم».

وأضاف: «لن أعلق على قرارات التحكيم، ومن حق كل نادٍ أن يتحدث عما يريد ويدافع عن حقوقه، لا تزال لدينا مباريات هامة ونسعى لتحقيق الفوز من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز».

وأشار إلى أن ناديه لم يكن طرفًا في أي أزمة مع الحكم محمود وفا.