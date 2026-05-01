قال قائد سلاح الطائرات بدون طيار الأوكراني، روبرت ‌بروفدي، ⁠اليوم الجمعة، عبر تطبيق "تيليجرام" إن طائرات بدون طيار أوكرانية ‌هاجمت ⁠ميناء توابسي الروسي على البحر ⁠الأسود للمرة الرابعة.

من جانبه، قال حاكم منطقة ‌أوديسا بجنوب أوكرانيا، أوليه كيبر، اليوم الجمعة، إن هجوما روسيا بطائرات بدون طيار ⁠وقع خلال الليل وأدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للميناء الموجود بالمنطقة إلى جانب إصابة شخصين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكتب ‌على ⁠تطبيق تيليجرام أن مبنيين سكنيين تضررا في الهجوم ⁠الذي تسبب أيضا في اندلاع حرائق.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الإنذار الجوي رصدت ودمرت 24 طائرة بدون طيار معادية جوية أوكرانية فوق أربع مناطق والبحر الأسود في غضون 6 ساعات.

ووفقا لبيان الوزارة، تصدت وسائط الدفاع الجوي المناوبة بالجيش الروسي للطائرات بدون طيار الأوكرانية ودمرتها.

وجاء في البيان: "في يوم 30 أبريل من هذا العام، في الفترة بين الساعة 14:00 و20:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح كانت تحلق فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وجمهورية القرم ومياه البحر الأسود".