مسرح ميامي يستقبل جمهور العيد بعرض «زهرة اللوتس» للأطفال

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قال الفنان حسن يوسف مدير فرقة المسرح القومي للأطفال التابعة للبيت الفني للمسرح، أنه تجرى حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي الجديد "زهرة اللوتس" والمنتظر إفتتاحه ثاني أيام العيد الأربعاء الموافق 5 يونيو على مسرح ميامي، بشارع طلعت حرب فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وبدوره صرح محمد حجاج مخرج العرض إن"زهرة اللوتس" تدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس"، ابنة الملك عنها لكشف أسباب اختفائها.

والعرض بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، وائل ابراهيم، فادي خفاجة، ديكور حازم شبل، ومن تأليف طارق مرسي وإخراج محمد حجاج.