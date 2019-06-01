إضرام النار في إطارات السيارات أمام السفارة الأمريكية بهندوراس احتجاجا على إصلاحات التعليم والصحة



تظاهر الآلاف في أنحاء هندوراس الجمعة، احتجاجا على الاصلاحات في مجالي التعليم والصحة، امتد ذلك ليشمل اضرام النار أمام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة تيجوسيجالبا.



وكان هذا هو اليوم الثاني من الإضراب الوطني الذي دعا إليه المعلمون والمهنيون الصحيون ضد الإصلاحات، التي تمت الموافقة عليها في أبريل الماضي، والتي يرى النقاد أنها تمثل خصخصة لنظام الرعاية الصحية والتعليم.



وأضرم المتظاهرون النيران في إطارات السيارات أمام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة تيجوسيجالبا، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير، وفق ما ذكره راديو أمريكا اتش إن، والذي أفاد بالسيطرة على الحريق في وقت لاحق.



ودعت السفارة الأمريكية المواطنين في هندوراس إلى "الامتناع عن أعمال العنف" و"مواصلة تعزيز الديمقراطية من خلال المناقشات القائمة على الاحترام المتبادل".