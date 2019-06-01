قال أحمد مقلد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشريك الرسمى لجينيس للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام)، والمسؤول عن إجراءات قياس أطول مائدة في العالم من قبل موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، إن الموسوعة تتواجد في مصر لثالث مرة حاليًا خلال شهر واحد؛ لقياس طول مائدة الإفطار المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر أن يصل طولها إلى 3 آلاف متر.

وأضاف في كلمة له خلال فعاليات إقامة أطول مائدة إفطار في مصر والعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ تمهيدًا لقياس طولها، وإعلانها الأطول في العالم، اليوم السبت، أن المرة الأولى التي تواجدت فيها موسوعة «جينيس» مؤخرًا جاءت أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محور روض الفرج بالعاشر من رمضان، والذي تم تسجيله في الموسوعة كأعرض جسر ملجم بالعالم.

وأوضح أن الموسوعة تواجدت في مصر للمرة الثانية جاءت بعد تشييد أطول بناء سكني في العالم من تصميم معمار المرشدي، على مساحة مائتي ألف متر مربع بمنطقة القطامية شرق القاهرة، والمتوقع الانتهاء منه خلال 3 سنوات.

وقال مقلد، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم السبت، إنه يتم الآن قياس طول المائدة المصرية المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، بمساعدة المسؤولين بالموسوعة، بعد انتهاء الحضور من إتمام الإفطار.

وأضاف أن أطول مائدة إفطار في العالم أقيمت في مدينة عجمان الإماراتية العام الماضي، وسجل طولها 1800 متر، مؤكدًا أن طول المائدة المصرية سيصل إلى 3 آلاف متر، بما يتعدى طول المائدة العمانية بـ200 متر.

وتمكنت مدينة عجمان الإماراتية، في يونيو 2018، من تحطيم الرقم القياسي في موسوعة "جينيس"، لتسجل رقماً غير مسبوق كأطول مائدة إفطار في العالم أقيمت بطول 2893 متراً، وبمشاركة 6000 شخص من كافة فئات وشرائح المجتمع العماني.

وأوضح مقلد أنه سيتم تسجيل المائدة المصرية كأطول مائدة إفطار في العالم عند الانتهاء من إجراءات قياس طولها إذا زاد بمتر واحد فقط عن أطول مائدة مسجلة سابقًا، لتكسر مصر الرقم المسجل للمائدة العمانية.

وأكد أنه سيتم إعلان النتائج اليوم بمجرد الانتهاء من إجراءات قياس طول المائدة.

ونظمت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول ثلاثة آلاف متر بموقع العاصمة نفسها؛ لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية.