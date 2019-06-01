إطلاق عملية بحث بعد فقدان متسلقين أجانب في جبال الهيمالايا الهندية

ذكر مسؤولون في الهند اليوم السبت، أن فريقا من ثمانية متسلقين من بينهم سبعة أجانب، فقدوا خلال محاولة الوصول لقمة جبل ناندا ديفي في جبال الهيمالايا في شمال الهند.

وأسرعت السلطات في إرسال فريق بحث من 14 فردا إلى المنطقة لإنقاذ المتسلقين الذين فقدوا في مقاطعة بيتوراجاره بولاية أوتار خاند.

وقال فيجاي كومار جوجداندي المسؤول من المقاطعة عبر الهاتف، إنه من بين المفقودين أربعة بريطانيين وأمريكيين اثنين وأسترالي وهندي ومرشد وهو موظف اتصال من المعهد الهندي لتسلق الجبال.

وكان الفريق قد غادر مخيم القاعدة "ناندا ديفي" لتسلق الجبل البالغ ارتفاعه 7817 متر وهو ثان أعلى جبل في الهند وكان من المقرر أن يعودوا الاثنين الماضي.

وأضاف جوجداندي: "لقد تم إبلاغنا أمس الجمعة أن الأشخاص في مخيم القاعدة قالوا إن الفريق فقد في الطريق إلى ناندا ديفي".

وقال: "نعتقد أنهم قد يكونوا عالقين في الطريق في مكان ما"، مضيفا أن جهود الإنقاذ تشمل مروحية وطائرة استطلاع.

وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن سوء الأحوال الجوية على الطريق المغطى بالثلوج والجليد.

ويقود الحملة الاستكشافية المرشد الشهير في تسلق الجبال مارتن موران ومقره بريطانيا، الذي قال جوجداندي عنه أنه تسلق ناندا ديفي مرتين.