إصابة 21 فى حادث تصادم بالطريق الزراعي بكفر الدوار

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أصيب 21 شخصا، جراء حادث تصادم بالطريق الزراعي مصر الاسكندرية أمام قرية راضى بمركز كفر الدوار.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث يفيد باصطدام سيارة أجرة ميكروباص بأحد أعمدة الإنارة على الطريق الزراعي.

وعلى الفور انتقل الرائد احمد الشرقاوى رئيس المباحث للموقع، بالفحص والمعاينه تبين اصطدام سيارة أجرة بعامود إنارة أمام قرية راضى مما تسبب فى إصابة 21 شخص من ركاب السيارة والمواطنين المترددين على الطريق وتم نقلهم جميعا للمستشفى العام بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة