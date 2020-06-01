الإمارات تطالب إسرائيل بالكف عن التهديد بضم الضفة الغربية

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ذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الاثنين، أن أي تحرك أحادي لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته ستبدأ مناقشة خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على أراض يريدها الفلسطينيون دولة لهم، وفقا لوكالة رويترز.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف".

وأضاف قرقاش: "أي تحرك إسرائيلي أحادي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام وسيقوض حق الفسلطينيين في تقرير المصير وسيشكل رفضا للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام".