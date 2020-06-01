وسائل إعلام إسرائيلية: مخاوف من نقل عدوى كورونا لنتنياهو بعد إصابة أحد عاملي مكتبه

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة أحد العاملين بالمكتب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيرًا إلى أن عملية بحث وبائي تجري في هذه المرحلة؛ لتتبع المخالطين وتقديم إرشادات طبية مناسبة لهم.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه «تم تشخيص إصابة موظف في مكتب رئيس الوزراء بفيروس كورونا، وسط مخاوف من إمكانية نقل العدوى لنتنياهو»، لافتة إلى أن «الحديث يدور عن عامل صيانة جلس في غرفة تواجد فيها نتنياهو قبل يومين».

وأضافت أن «هناك تحقيقًا حول مدى اقتراب هذا الموظف من نتنياهو، ومدة وجودهما معا في الغرفة نفسها».

وكان نتنياهو قد خضع للحجر الصحي مرتين خلال الشهرين الفائتين، بعد إصابة أحد مستشاريه في المرة الأولى، وإصابة وزير الصحة السابق يعقوب ليتسمان في المرة الثانية، علما أنه أجرى فحص «كورونا» مرتين على الأقل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 17169 مصابًا، بينما استقر عدد الوفيات عند 285 وفاة.

ووفقا للمعطيات، من بين المصابين 32 في حالة خطيرة، منهم 29 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي، فيما بلغ عدد المتعافين 14878.