افتتاح معرض رياض الأطفال السنوي بالمنيا الأزهرية

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أعلن الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، أنه افتتح معرض رياض الأطفال للوسائل التعليمية على مستوى المنطقة، بمعهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي النموذجي، وذلك بهدف تنمية المفاهيم العلمية واللغوية لطفل الروضة والمهارات الحياتية.

وجاء ذلك بحضور كل من محسن خالد حسن الوكيل الثقافي، والشيخ إبراهيم محمود إبراهيم الوكيل الشرعي، والدكتور ناجي عبد المنصف من رئاسة القطاع نيابة عن الدكتورة، وفاطمة الأحمر، مدير عام إدارة رياض الأطفال بقطاع المعاهد".

وتضمن المعرض عددًا من اللوحات الفنية والوسائل التعليمية متعددة الأهداف؛ من مختلف إدارات المنطقة التسع لتنمية المفاهيم العلمية واللغوية لطفل الروضة والمهارات الحياتية كافة.

واستمعت قيادة المنطقة من المعلمات والموجهات لأهداف الوسائل التعليمية المعروضة، مشيدةً بمستوى المعرض والجهد المبذول به للارتقاء بالعملية التعليمية.

ونظم المعرض، إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، بمشاركة معلمات وموجهي، وموجهات رياض الأطفال بجميع الإدارات.

وأكد الدكتور "طلب"، أنه يتم علي هامش المعرض، تكريم المعلمات المشاركات والموجهات المتميزات وكذا المعلمة القدوة وأوائل مسابقة الأزهري الصغير على مستوى المنطقة، حيث وجَّه رئيس الإدارة المركزية الشكر لإدارة رياض الأطفال والموجهات والمعلمات.

وأفاد الوكيل الثقافي، أن المعرض، يتم فيه عرض الوسائل التعليمية الخاصة برياض الأطفال وهو الثاني من نوعه الذي يقام بمنطقة المنيا الأزهرية، حيث إن إدارة رياض الأطفال ستقدم العديد من الأنشطة خلال الفترة المقبلة.

فيما أضافت مدير رياض الأطفال، أن المعلمات استخدمن خامات بسيطة لعمل هذه الوسائل، بالإضافة إلى خامات البيئة المحيطة كالليف والخوص من أشجار النخيل، والمجسمات بهدف تنمية مستوى الابتكار والإبداع لدى معلمات وأطفال الروضات.