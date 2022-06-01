نائب رئيس شعبة الخضروات: انخفاض في أسعار الطماطم والبامية الفترة المقبلة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن الانخفاض في الأسعار يتراوح ما بين 30% إلى 50% في بعض المنتجات، ويصل إلى 60% في منتجات أخرى، لافتًا إلى انخفاض أسعار الفلفل والباذنجان والكوسة والخيار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الخيار يباع في أسواق التجزئة الآن بـ5 جنيهات، والبامية بـ25 جنيهًا، معلنًا عن مزيد من الانخفاض في أسعار الطماطم والبامية، في الفترة المقبلة.

وأوضح أن زيادة الإنتاج والمشروعات الزراعية التي نفذتها الدولة آتت ثمارها، مشيرًا إلى أن أسعار المنتجات في سوق العبور حقيقية، لأنها تمثل أسعار المنتج الزراعي من داخل الحقل، ويحصل الوسطاء لتسويق المنتجات على نسبة عمولة.

وأشار نائب رئيس الشعبة، إلى أن الأسعار في المناطق الزارعة للخضر والفاكهة أقل من القاهرة الكبرى، قائلًا إن أسعار المشمش في كل الأنحاء تتراوح ما بين 10 إلى 12 جنيهًا، والخوخ من 8 إلى 10 جنيهات، والبطيخة التي يتجاوز وزنها 10 كيلوجرامات، يتراوح بين 35 إلى 40 جنيهًا.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة تشهد المزيد من الإنتاج ومزيد من الانخفاض في الأسعار لبعض المحاصيل، متابعًا: «ما حدث سابقًا من تغيرات مناخية، وتغير المواسم الصيفية عن موعدها المعتاد، أدى إلى ضعف الإنتاجية، لكن الآن كل المنتجات الزراعية متاحة لكل مواطن مصري».