 الكهرباء: زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة إلى 20% العام الجاري - بوابة الشروق
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الكهرباء: زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة إلى 20% العام الجاري

أحمد كساب
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 1:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 1:40 م

قال أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بوزارة الكهرباء، إن مصر نجحت في تحقيق هدفها في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة إلى ٢٠٪ العام الجاري.

واضاف مهينة، خلال مشاركته في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، أن هناك ثقة دولية متزايدة في السوق المصري في مجال الطاقة الشمسية، خاصة بعد فوز مشروع "بنبان" بأسوان بجائزة من البنك الدولي كأحد أفضل المشروعات من ذلك النوع.

وأوضح أن مصر بدأت منذ عام في تطبيق تكنولوجيا إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر باعتباره طاقة المستقبل في ظل ما لحق بأوضاع الاقتصاد العالمي من آثار سلبية بسبب الأزمة الأوكرانية.

ولفت مهينة، إلى أن مصر وقعت ٦ اتفاقيات من إجمالي ١٠٠ اتفاقية عرضها شركاء أجانب على الحكومة المصرية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

ونوه إلى أن مصر نجحت في تطبيق أفضل تكنولوجيات تخزين الطاقة الشمسية بما يساعد على دعم استقرار الخدمة الكهربائية، مضيفاً أن إنتاج الكهرباء في مصر أصبح يحقق فائضا سنوياً، منذ أن كانت البلاد تعاني من عجز متزايد في الكهرباء قبل ٢٠١٤.


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