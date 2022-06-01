عمدة جيبوتي يعرب عن تطلعه للاستفادة من خبرات وتجارب مصر في كل المجالات

التقى السفير حسام الدين رضا، سفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتي، بالعمدة الجديد لمدينة جيبوتي سعيد داوود محمد، لتهنئته بمناسبة انتخابه للمنصب، حيث أعرب السفير عن تطلعه للعمل مع المسئول الجيبوتي من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مستعرضاً أهم المشروعات المشتركة القائمة، ومبرزاً حرص مصر على الاستجابة لمطالب الشعب الجيبوتي الشقيق.

وتطرق السفير المصري إلى أهم مظاهر تطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، وخاصةً في أعقاب زيارة رئيس الجمهورية لجيبوتي في مايو ٢٠٢١، وتلبية الرئيس الجيبوتي دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة مصر في فبراير ٢٠٢٢، وبما نجم عن هاتين الزيارتين من زخم يتعين على الجانبين الاستفادة منه من أجل تعزيز العلاقات بوتيرة أسرع.

من جانبه، حرص المسؤول الجيبوتي على إبراز اهتمام بلاده بدفع وتعزيز التعاون مع كل الدول العربية، وعلى رأسها مصر، التي ظلت تجمعها بها روابط الصداقة والأخوة بحكم الانتماء العربي والإفريقي والمساندة التي حظيت بها قبل وبعد استقلال جيبوتي.

كما ثمن الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو ٢٠٢١، وأبدى تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في كل المجالات، ونقلها إلى مدينة جيبوتي التي يقطنها غالبية سكان البلاد.