التخطيط: إطلاق المرحلة الثانية لحياة كريمة قد يتأجل من 4 إلى 5 أشهر

قال جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة"، إن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر سلبا على معدلات إنجاز وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الأولى التى نفذت على مستوى 1500 قرية فى 52 مركزا منذ منتصف العام الماضى 2021.

جاء ذلك خلال كلمته بفاعليات جلسة بعنوان "تحسين المناخ من أجل سبل العيش المستدام: مبادرة حياة كريمة نموذج"، المنعقدة على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، اليوم.

وأضاف أنه تم الانتهاء من حصر احتياجات عدد جديد من القرى في 51 مركزا؛ تمهيدا لإدراجها بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، التى قد يتأجل إطلاقها من 4 إلى 5 شهور، حتى تتكشف عمق تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع محليا.