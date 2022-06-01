مستشار وزير الاتصالات: تدريب أكثر من 50 ألف على ريادة الأعمال

قالت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ريم بهجت، إن الوزارة تعمل دائما على دعم ريادة الأعمال على مختلف مستوياتها، لافتة إلى أنه تم إنشاء مركز الابتكار "كرياتيفا" وله 7 فروع موزعة بالمحافظات للتدريب على ريادة الأعمال وتقديم الدعم والإرشاد لتعزيز الأفكار.

وأضافت: "تم تدريب أكثر من 50 ألف على ريادة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على عقد اتفاقيات لرفع وتعزيز الشركات الناشئة والعمل قد دعمها".

وتابعت: "نهتم كثيرا بالتدريب والتعليم من أجل تقديم الكوادر المناسبة، وبدأنا بالفعل في إنشاء الجامعات التكنولوجية المتخصصة، بالتعاون مع الجامعات العالمية، بجانب إنشاء مدارس للتعليم الثانوي المتخصص وتركز على تقديم برامج مكثفة للطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي في مجال التكنولوجيا".

واوضحت بهجت أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم مراكز وحضانات للشركات الناشئة، وتوفر التدريب والأبحاث اللازم لدعم هذه الشركات وضمان استدامتها، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية.