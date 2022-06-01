 لافروف يشيد خلال زيارته للسعودية بتعاون أوبك بلس - بوابة الشروق
الأربعاء 1 يونيو 2022 12:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

لافروف يشيد خلال زيارته للسعودية بتعاون أوبك بلس

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 12:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 12:27 م

أشادت كل من روسيا والسعودية بالتعاون المشترك بينهما ضمن تحالف "أوبك بلس"، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للمملكة.

وتأتي الزيارة في وقت تتعرض فيه موسكو لضغوط متزايدة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الخليجية آثرت الحفاظ على العلاقات مع موسكو ولم تنضم للعقوبات الغربية ضدها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن بيان للخارجية الروسية أن لافروف ونظيره السعودي فيصل بن فرحان "أشادا بمستوى التعاون ضمن تحالف أوبك بلس".

كما أشارا إلى جدوى التنسيق الوثيق بين روسيا والسعودية لتحقيق الاستقرار في "سوق الهيدروكربونات حول العالم".

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) أفادت بقيام بن فرحان باستقبال لافروف، واكتفت بالقول إن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك