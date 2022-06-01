لافروف يشيد خلال زيارته للسعودية بتعاون أوبك بلس

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أشادت كل من روسيا والسعودية بالتعاون المشترك بينهما ضمن تحالف "أوبك بلس"، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للمملكة.

وتأتي الزيارة في وقت تتعرض فيه موسكو لضغوط متزايدة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الخليجية آثرت الحفاظ على العلاقات مع موسكو ولم تنضم للعقوبات الغربية ضدها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن بيان للخارجية الروسية أن لافروف ونظيره السعودي فيصل بن فرحان "أشادا بمستوى التعاون ضمن تحالف أوبك بلس".

كما أشارا إلى جدوى التنسيق الوثيق بين روسيا والسعودية لتحقيق الاستقرار في "سوق الهيدروكربونات حول العالم".

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) أفادت بقيام بن فرحان باستقبال لافروف، واكتفت بالقول إن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.