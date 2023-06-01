الرئيس الفرنسي: الغزو الروسي لأوكرانيا أيقظ حلف شمال الأطلسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الغزو الروسي لأوكرانيا أيقظ حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد نحو أربعة أعوام من وصفه ماكرون نفسه للحلف بأنه "ميت دماغيا''.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكرون قوله أمام مؤتمر "جلوبسيك" للأمن الدولي في براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا "في كانون الأول/ديسمبر 2019، وجهت كلمات قاسية للناتو، في تشديد آنذاك على الانقسامات التي كانت موجودة بين تركيا والعديد من القوى الأخرى، من خلال التحدث عن الموت الدماغي... يمكنني أن أقول اليوم إن (الرئيس الفرنسي) فلاديمير بوتين أيقط الحلف بأسوأ صدمات كهربائية".

وقال الرئيس الفرنسي اليوم الأربعاء إنه يريد من دول الاتحاد الأوروبي أن تناقش سبل تعميق التعاون لامتلاك قدرات ضرب خاصة بهم وضمان أمنها الخاص.

ودعا الرئيس وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة هذه المسألة خلال مؤتمر في باريس يوم 19 حزيران/يونيو . كما حث الدول الأعضاء على شراء معدات دفاع أوروبية الصنع.