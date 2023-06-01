وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة أبي قير للصناعات الهندسية

تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح، شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي)، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة، وذلك في إطار الاهتمام بالمتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة؛ للوقوف على أخر المستجدات الخاصة بالعملية الإنتاجية.

واستهل الوزير محمد صلاح زيارته لشركة أبي قير للصناعات الهندسية بافتتاح المبني الإداري الجديد للشركة، والذي سوف يتم من خلاله مباشرة كافة الأعمال الإدارية الرئيسية للشركة، ويضم المبنى صالون استقبال رئيسيًا وقاعة مؤتمرات وقاعة اجتماعات.

وعقد وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقب ذلك، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد الخراشي ومعاونيه، قام خلاله "الخراشي" بإجراء عرض تقديمي عن أنشطة الشركة والموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها، وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أن الشركة "مصنع 10" من أوائل الشركات التي تم إنشاؤها بالإنتاج الحربي، حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1954، وكان الهدف من إنشائها هو المساهمة في تلبية احتياجات وحدات القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالوجه البحري من منتجاتها العسكرية من الذخائر وغيرها، ومثل سائر شركات الإنتاج الحربي يتم الحرص على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها من خلال إنتاج منتجات مدنية متنوعة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية، التي تخدم المواطنين وتعمل على المساهمة في تحسين الاقتصاد القومي.

وقام الوزير بجولة تفقدية داخل خطوط الإنتاج بالشركة شملت المرور على خطوط خرطوش الصيد والرماية وعلب الأيروسول الفارغة وعلب الأغذية، كما تفقد تجهيزات سيارات التطهير (ARS) ومقطورة الطهى المتنقل وأوعية الألومنيوم، وخطوط تصنيع المخابز الآلية والنصف آلية، حيث ينتج المخبز الآلي (5) آلاف رغيف/ الساعة، وهو ما يكفي قرية بالكامل، فيما ينتج المخبز النصف آلي من 750 إلى 3 آلاف رغيف/الساعة حسب طول الخط.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الجولة، إلى أن خطوط الإنتاج بالشركة تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، ويتوفر بها مهندسون وعاملون على أعلى مستوى من الكفاءة، مؤكداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي على التطوير الدائم لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة والعمل وفقاَ لأحدث تكنولوجيات التصنيع، إلى جانب الحرص على الاستثمار في العمالة وتدريبهم وتأهيلهم وكذا إعطاء الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية.

بدوره.. قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إن الوزير حرص في نهاية الجولة على تنظيم اجتماع مع رؤساء القطاعات وعدد من العاملين بالشركة وأجاب خلاله على أسئلتهم واستفساراتهم كافة، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد لرفعة شان الشركة والإنتاج الحربي ككل.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الجولة التفقدية، المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة.