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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين في البحيرة

خميس البرعى
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 1:26 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 1:26 ص

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر إصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل بطريق محور الضبعة الصحراوي بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة، وتم نقل المصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بالكيلو 143 إتجاه القاهرة بطريق محور الضبعة الصحراوي بدائرة مركز وادى النطرون ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز شرطة وادى النطرون إصابة كلا من  "محمد ت. م ٥٥ سنه مقيم  المنيا  بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ع. م ٢١ سنة مقيم المنوفية بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد م. ع ٢٤ سنة مقيم المنوفية بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ا. ع ٢٦ سنة مقيم المنوفية بكدمات متفرقة بالجسم،  ومصطفي ح. ع ٣٣ سنة مقيم المنوفية بكدمات متفرقة بالجسم.

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